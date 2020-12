© AFP

Foram registados mais 3772 casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal e mais 79 pessoas morreram nas últimas 24 horas, informou a Direção-Geral da Saúde no habitual boletim diário. O número de vítimas mortais sobe para as 4724 e o número total de casos confirmados no país aumenta para 307 618.

Esta quarta-feira, diminuiu em oito o número de internamentos, totalizando 3330. Os doentes em cuidados intensivos são 525, o mesmo número de ontem.

(Em atualização)

© DGS