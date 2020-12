Mais 79 mortos e 4935 casos de covid-19 em Portugal

© AFP

Dinheiro Vivo 04 Dezembro, 2020 • 14:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foram registados mais 4935 casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal e mais 79 pessoas morreram nas últimas 24 horas, informou a Direção-Geral da Saúde no habitual boletim diário. O número de vítimas mortais sobe para as 4803 e o número total de casos confirmados no país aumenta para 312 553.

O número de doentes internados é de 3295, menos 35 do que ontem. Estão em cuidados intensivos 526, mais um.

O número de doentes recuperados subiu 5020, alcançando já 234 038. Há 73 712 casos ativos em Portugal, menos 164. Estão 77 643 pessoas em vigilância por parte das autoridades de saúde, menos 345 do que ontem.

© DGS