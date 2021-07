Mais 8 mortos e 2625 novos casos de covid-19

© LOUISA GOULIAMAKI/AFP

Dinheiro Vivo 25 Julho, 2021 • 16:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O boletim da Direção Geral da Saúde (DGS), que revela os números da evolução da pandemia, indica que nas últimas 24 horas, oito pessoas morreram devido a covid-19, quatro das quais eram de Lisboa e Vale do Tejo, duas da região norte, uma da Madeira e outra dos Açores.

Além disso, foram confirmados 2625 novos casos. Segundo o documento, Lisboa e Vale do Tejo e a região Norte concentram a maioria das novas infeções por covid-19: 1042 destes novos casos foram diagnosticados em Lisboa e Vale do Tejo e 1019 no Norte.

O boletim indica também que estão internadas 879 pessoas - mais 44 -, das quais 193 estão em unidades de cuidados intensivos, mais 12.

Recuperaram da doença 1202 pessoas.