Mais 8 mortos e 3285 novos infetados com covid-19 em Portugal. Incidência dispara

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (imagem de arquivo)

Morreram mais 8 pessoas (quase todas na zona de Lisboa) e há mais 3285 novos casos de ​​​​​​​covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira, uma subida considerável face aos últimos dias tanto em mortes como em casos.

Desde o dia 11 de fevereiro que Portugal não estava acima dos 3 mil casos.

Depois de uma queda, os casos ativos voltaram a disparar e chegam agora aos 40 258 (mais 1770 do que no dia anterior). Portugal não tinha tantos casos ativos no país desde 13 de março, na altura a tendência era de queda e registavam-se de 14 a 19 mortes por covid diárias e 980 internados.

Em relação ao número de internamentos hospitalares, depois de um dia estagnado houve agora uma redução para os 603 internamentos, menos 10 do que no dia anterior. Destes doentes internados, 130 estão nos cuidados intensivos (menos três).

A incidência voltou a disparar no país e está agora nos 254,8 casos por 100 mil habitantes no continente. Em todo o território nacional é agora de 247,3 casos por 100 mil habitantes. O Governo, entretanto, aumentou a dimensão da matriz de risco para se visualizar na zona vermelha a situação atual do país.

Já em relação à transmissibilidade, o chamado R(t), manteve-se nos 1,20 no continente, mas piorou ligeiramente para o 1,20 em todo o território português.

A maioria dos novos casos de infeção foi registada na Grande Lisboa (1717), mas a região Norte continua a subir (821), seguindo-se o Algarve (366), Centro (290), Alentejo (75), Açores (37) e Madeira (24).

Desde início da pandemia, em março do ano passado, já foram registados 17 126 óbitos associados à doença e um total de 896 026 casos confirmados de infeção. Já foram dadas como recuperadas 838 642 pessoas.

Governo quer 70% da população vacinada

Marta Temido admitiu esta manhã no Parlamento que o objetivo do Governo é ter em setembro da população portuguesa vacinas.

A ministra explica que "vacinação é a melhor aposta para se sair da crise sanitária". Sobre o certificado Covid, a ministra esclarece que apesar de ter sido uma aposta do país e da Europa, "deve ser usado com prudência, já que há muita incerteza sobre o que é a evolução desta doença". Por isso, defende que a .

"Chegar a meados de setembro com a vacinação completa em mais de 70%" da população e com mais de 90% com uma dose da vacina contra a Covid "é a aposta, é o plano", garante Marta Temido. A ministra lembra ainda que as contas para a imunidade de grupo foram feitas com base no vírus nativo, "podendo estar subestimadas" face à propagação da variante Delta.