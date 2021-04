Mais 8 mortos e 684 infetados com covid-19 em Portugal

(Imagem de arquivo) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Há mais oito mortos e 684 infetados com covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.​​

Desde o início da pandemia, já morreram 16 931 pessoas com covid-19 no nosso País e foram confirmados 828 857 casos de infeção. Estão neste momento ativos 25 457 casos, mais 16 do que ontem. Há também menos 391 contactos em vigilância, num total de 18 404.

Nas últimas 24 horas, há mais 660 doentes recuperados, num total de 786 469. Estão internados nos hospitais portugueses 447 doentes com o novo coronavírus (menos 12 do que ontem), 116 destes estão nos cuidados intensivos (menos dois).

Destaque ainda para a subida da incidência da doença a nível nacional, passando para 72,4 de infetados por 100 mil habitantes, e para 69,0 de infetados por 100 mil no continente. Já o R(t) está a crescer em média uma centésima por dia, e nesta quarta-feira já está em 1,06 a nível nacional, antes estava a 1.04, e 1,05 no continente, antes estava a 1,03. Estes dados são atualizados às segundas, quartas e sextas-feiras.

