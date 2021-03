Mais 8 óbitos e 457 novos casos de covid-19 em Portugal

Doente internado com covid-19 (Imagem de arquivo) © Rui Oliveira/Global Imagens

Perderam a vida mais oito pessoas com covid-19 nas últimas 24 horas e há mais 457 infetados com a doença, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste sábado.

No total, já morreram 16 762 pessoas e foram registados 817 080 casos confirmados de covid-19 no nosso País. Recuperaram nas últimas 24 horas mais 754 doentes, somando 766 924

O número total de internamentos nos hospitais portugueses é de 744 (menos 45 desde ontem) e, destes, 170 estão internados nos cuidados intensivos (menos 12).

Neste momento há 33 394 casos ativos (menos 305) em Portugal. O número de contactos em vigilância diminuiu nas últimas 24 horas: são menos 181, totalizando agora 14 734.

(notícia atualizada às 14h18)