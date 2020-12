Mais 82 mortos e 4720 casos de covid-19 em Portugal. Internamentos baixam, casos ativos sobem

© AFP

Morreram mais 82 pessoas com covid-19 nas últimas 24 horas e há mais 4720 casos positivos confirmados, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.

São já 358396 os casos de infeção pelo novo coronavírus confirmados em Portugal, sendo que 283719 já foram dados como recuperados (mais 3681 do que ontem). O número total de óbitos subiu esta segunda-feira para 5815. Do total de infetados registados, morreram 1,6%.

Estão internados 3181 doentes com covid-19 (menos 25) e, destes, 486 (menos 20 do que ontem) estão nos cuidados intensivos. Este é o número mais baixo de pessoas em unidades de cuidados intensivos das últimas quase quatro semanas (foi a 21 de novembro que houve um registo mais baixo), embora o número de mortes recorde das últimas semanas (que, ao contrário do número de casos, continuam sem baixar) possam a justificar essa queda.

O boletim diário da DGS dá conta ainda de que há 68762 casos ativos em Portugal (mais 957). Depois de alguns dias em queda, os casos ativos voltam a subir no país. As autoridades de saúde têm sob vigilância ativa 74290 pessoas, menos 282.

Aprovação da vacina antecipada na UE é "excelente notícia"

O primeiro-ministro António Costa disse hoje, em Paris, antes de um encontro com o presidente francês Emmanuel Macron, que o anúncio de que a Agência Europeia do Medicamento antecipou a votação sobre a aprovação da vacina da Pfizer para o dia 21 de dezembro é "uma excelente notícia".

Esta manhã Francisco Ramos, coordenador da task-force para o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, falou no Parlamento na Comissão de Saúde e admitiu que as primeira vacinas devem chegar ao país em janeiro, embora se chegarem já na semana de Natal "Portugal está pronto".

Foi ainda revelado que após a aprovação europeia "há um compromisso da Pfizer de 3 dias depois entregar a vacina" e que a vacinação no continente não será feita pelas Forças Armadas. Já sobre o objetivo de imunidade de grupo, embora não tivesse "resposta precisa" admitiu que "pela vacinação, poderíamos chegar à imunidade de grupo no final da primavera, início do verão" - para o conseguir estima-se que será necessário ter cerca de 60% da população imunizada.

Missão da OMS para descobrir origem do vírus parte em janeiro

Uma equipa científica internacional coordenada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) partirá em janeiro para a China para descobrir a origem do novo coronavírus, afirmou hoje aquela agência das Nações Unidas.

"Posso confirmar que ocorrerá em janeiro", disse um porta-voz da OMS, Hedinn Halldorson, à agência France Presse, confirmando o que um dos peritos indicados tinha dito à imprensa.

Desde agosto que a OMS está em diálogo com peritos chineses e de outros países para uma missão cujo objetivo é descobrir a origem do SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, e que a organização afirma ser zoonótica, ou seja, foi transmitido de um animal para os humanos.

A missão será composta por 10 cientistas da Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Austrália, Rússia, Vietname, Alemanha, Estados Unidos, Qatar e Japão com currículos em diferentes áreas.

Os primeiros casos de infeção foram registados em Wuhan, uma cidade no centro da China e é lá que se deverá concentrar o trabalho da missão científica, embora ainda não se saibam pormenores sobre o roteiro ou a data concreta da partida.

No dia 30 de outubro, a OMS tinha anunciado que estes peritos se tinham reunido virtualmente pela primeira vez com os seus pares chineses.

Os Estados Unidos acusaram publicamente Pequim de esconder informações da OMS e a agência de ser instrumentalizada pela China.

Entre as teses científicas sobre a origem do coronavírus está a hipótese de ter partido de um morcego, mas não há certezas de qual terá sido o animal intermediário através do qual passou para um ser humano.