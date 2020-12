Mais 86 mortos e 3835 casos de covid-19 em Portugal

© Philippe LOPEZ/AFP

Morreram mais 86 pessoas com covid-19 nas últimas 24 horas e há mais 3835 casos positivos confirmados, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado.

São já 330 787 os casos de infeção pelo novo coronavírus confirmados em Portugal, sendo que 294 814 já foram dados como recuperados (mais 4124 do que ontem). O número total de óbitos subiu para 6063.

Estão internados 2973 doentes com covid-19 (menos 88) e, destes, 485 (mais um do que ontem) estão nos cuidados intensivos.

O boletim diário da DGS dá conta ainda de que há 69 910 ativos em Portugal (menos 375). As autoridades de saúde têm sob vigilância ativa 79 503 pessoas, mais 2071.

A região Norte continua a liderar com 192 457 casos (mais 1489), tendo havido mais 43 óbitos nas últimas 24 horas, para um total de 2873.

Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 119 745 casos confirmados (mais 1169) e mais 29 óbitos, num total agora de 2091.

O Centro é a terceira região mais afetada, com 40 348 casos (mais 796) e mais 10 mortos (845 no total). O Alentejo registou mais 259 casos desde ontem e tem agora 8862 confirmações. Faleceram mais duas pessoas (162 no total). No Algarve há mais 68 confirmados (6526 no total) e mais um morto (63 no total).

Nas ilhas, A Madeira registou mais 36 casos (1208 no total), com mais um morto do que ontem (8 no total). Nos Açores, ninguém faleceu com covid desde ontem, mas há mais 21 pessoas confirmadas com a doença (1551 no total).

No Mundo

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 1.675.362 pessoas desde que a OMS relatou o início da doença em dezembro de 2019, na China, segundo o levantamento realizado neste sábado pela agência de notícias AFP.

Mais de 75.611.670 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia, dos quais pelo menos 48.148.100 são já considerados curados.

O número de casos diagnosticados reflete, no entanto, apenas uma parte do número real de infeções, uma vez que alguns países testam apenas os casos graves, outros priorizam o teste para rastreamento e muitos países pobres têm capacidade limitada de testes.

Na sexta-feira, foram registados 12.444 óbitos e 689.382 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 em todo o mundo.

Os países que contabilizam mais novos óbitos nos seus relatórios recentes são os Estados Unidos da América (EUA), com 2710 novas mortes, o Brasil, com 823, e o México, com 762.

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de óbitos e casos de infeção pelo novo coronavírus, com 313.660 mortes em 17.465.147 casos, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.

No país, pelo menos 6.298.082 pessoas foram declaradas curadas da doença.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 185.650 mortes e 7.162.978 casos, a Índia, com 145.136 mortes e 10.004.599 casos, o México, com 117.249 mortes e 1.301.546 casos, e Itália, com 67.894 mortes e 1.921.778 casos.

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é que contabiliza o maior número de mortes em relação à sua população, com 159 óbitos por 100 mil habitantes, seguindo-se a Itália (112), o Peru (112), a Eslovénia (109) e a Bósnia-Herzegovina (109).

A Europa totalizava neste sábado, às 11 horas 510.334 mortes e 23.543.754 casos, a América Latina e o Caribe 482.064 mortes (14.514.536 casos), os Estados Unidos e o Canadá 327.652 mortes (17.957.855 casos), a Ásia 209.542 mortes (13.347.521 casos), o Médio Oriente 86.496 mortes (3.746.013 casos), a África 58.331 mortes (2.471.350 casos) e a Oceânia 943 mortes (30.648 casos).

Esta avaliação foi realizada tendo por base dados recolhidos pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).