Mais 87 mortos e 3834 casos de covid-19 em Portugal

Enfermeiros percorrem os vários quartos da Unidade de cuidados intensivos dos doentes com Covid-19, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. © MÁRIO CRUZ/LUSA

Dinheiro Vivo 06 Dezembro, 2020 • 14:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreram mais 87 pessoas com covid-19 nas últimas 24 horas, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste domingo. O número de novos casos aumentou em 3834.

O número de vítimas mortais sobe para as 4963 e o número total de casos confirmados no país aumenta para 322 474.

Doentes internados nos hospitais volta a subir, com mais nove pessoas hospitalizadas em enfermaria, para um total de 3268. Já nos cuidados intensivos há menos três, são agora 514.

Há mais 2852 doentes recuperados (somam agora 243 055) e também mais 895 casos ativos da doença (são agora 74 456). Estão 77 420 pessoas em vigilância por parte das autoridades de saúde, mais 223 do que ontem.

O Norte continua a ser a região a registar mais casos (22 058) e mais óbitos (50). Lisboa e Vale do Tejo confirmou 773 novas infeções e mais 21 mortes. No Centro há 500 novos casos e mais 14 óbitos. As outras duas mortes aconteceram no Alentejo, que apresenta mais 215 pessoas infetadas com covid. O Algarve tem mais 62 infetados e, tal como a Madeira (quatro novas infeções) e Açores (22 novos casos), não tem vítimas mortais a lamentar.