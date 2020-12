Mais 87 mortos e 4320 casos de covid-19 em Portugal. Casos ativos continuam a subir

Hospital © Lusa

Nas últimas 24 horas Portugal regista mais 4320 novos casos e 87 mortes por covid-19, indica o relatório de situação da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira (17 de dezembro).

Os casos continuam acima das 4 mil infeções, embora ontem tenham sido mais 400 e as mortes continuam muito elevadas - acima das 80 -, contabilizando-se mesmo mais cinco do que ontem.

No total contabilizam-se em Portugal 362 616 casos e 5902 mortes por covid-19.

Destaque ainda para a diminuição das hospitalizações, que são agora menos 39 - um total de 3142 -, no entanto, subiram o número de pessoas a precisar de cuidados intensivos, com mais oito doentes (um total de 494).

Desde 15 de agosto que não se registavam três dias seguidos de redução de doentes internados com covid-19, no entanto, a realidade da doença no país era bem diferente, já que na altura estavam apenas 320 pessoas com covid-19 internadas, 37 das quais em unidades de cuidados intensivos.

Há ainda mais 3309 recuperados (são já 287 028 desde o início da pandemia), o que significa um aumento de 924 nos casos ativos no país relativamente ao dia anterior - são 69 686. As autoridades mantêm 76 451 contactos em vigilância (mais 2161).

Vacinação começa já em dezembro em Portugal

A ministra da Saúde Marta Temido confirmou que "a entrega das vacinas ainda se materializará no mês de dezembro e os países da União Europeia estimam que calendário de vacinação possa ser alinhado entre todos e ser iniciado a 27 de dezembro". Ou seja, tudo começa entre o dia 27 e 29 de dezembro, Portugal incluído.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia confirmou precisamente essa intenção através de uma publicação no Twitter. "A vacinação vai começar em toda a UE a 27, 28 e 29 de dezembro. Nós protegemos juntos os nossos cidadãos", escreveu.

Marta Temido estima a administração de "mais de 320 mil doses" da vacina durante "o mês de janeiro", sendo que "o primeiro lote será de 9750 vacinas". "É um valor inferior ao que estava previsto, uma vez que a companhia reduziu a distribuição para todos os países europeus", recordou, assumindo que "os portugueses poderão ter confiança na vacinação".