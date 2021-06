Mais 890 novos infetados com covid-19 em Portugal em dia sem mortos

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (Imagem de arquivo) © Rui Oliveira/Global Imagens

Mais 890 novos infetados com covid-19 em Portugal num dia sem registo de mortos, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira. A região de Lisboa e Vale do Tejo destaca-se com maior número de novos casos (591), seguindo-se o Norte (140), Centro (61), Alentejo (41), Algarve (27), Açores (25) e Madeira (cinco).

Portugal continental apresenta uma incidência de 73,6 novos casos de covid-19 por cem mil habitantes e um índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 de 1,07. Se incluirmos as ilhas, a incidência é de 74,8 e o Rt é de 1,05.

Desde início da pandemia, o número de óbitos associados ao novo coronavírus é de 17 037. No total, já foram detetados 854 522 casos positivos de infeção e 813 489 recuperados.

Estão ativos neste momento 23 996 casos (mais 365 do que ontem) e as autoridades de saúde estão com 27 078 contactos sob vigilância (mais 386).

"Temos quatro concelhos que não vão acompanhar o resto do país em desconfinamento: Braga, Lisboa, Odemira e Vale de Cambra", anunciou esta quarta-feira a ministra de Estado e da Presidência., Mariana Vieira da Silova, na conferência de imprensa do Concelho de Ministros. Há também 10 concelhos em situação de alerta. São eles: Albufeira, Alcanena, Arruda dos Vinhos, Cascais, Loulé, Paredes de Coura, Santarém, Sertã, Sesimbra e Sintra.

