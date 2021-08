Mais 9 mortos e 2507 novos casos de covid-19 em Portugal

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (Imagem de arquivo) © Artur Machado / Global Imagens

Morreram mais nove pessoas (cinco na região de Lisboa e Vale do Tejo, três no centro e uma no Algarve) e há 2507 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira. A área de Lisboa e Vale do Tejo, com 838 novos casos e a região Norte, com 948, têm 71,2% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

Segundo o boletim, registou-se a diminuição de apenas um doente internado nos hospitais nacionais com covid-19, somando agora 687, sendo que, destes, 143 estão nos cuidados intensivos - mais dois nas últimas 24 horas.

Atualizada esta sexta-feira, a taxa de incidência a 14 dias desceu ligeiramente para 312,3 casos por 100 mil habitantes a nível nacional (era de 314,6 na anterior atualização) e para 316,6 infetados por 100 mil habitantes (antes era de 319,0)na região continental. Já o índice de transmissibilidade mantém-se inalterado, abaixo do valor 1 (0,98), tanto a nível nacional como no continente.

Desde início da pandemia, em março do ano passado, foram registados 1 014 632 casos de infeção por Sars-CoV-2 e 17 622 vítimas mortais. São já 952 094 os recuperados.

Neste momento estão ativos 44 916 casos (+107) e as autoridades de saúde mantêm 51 027 contactos em vigilância (+318).

(Em atualização)

