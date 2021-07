Mais 9 mortos e 3269 novos infetados com covid-19 em Portugal

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (imagem de arquivo) © THOMAS KIENZLE/AFP

Morreram mais 9 pessoas (quase todas na zona de Lisboa) e há mais 3269 novos casos de ​​​​​​​covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira, uma nova subida tanto em mortes como em casos. Todas as nove vítimas mortais tinham mais de 70 anos.

É o segundo dia consecutivo que Portugal tem mais de 3 mil casos - antes só se registou o mesmo a 10 e 11 de fevereiro.

Os casos ativos continuam a aumentar e chegam agora aos 41 863 (mais 1605 do que no dia anterior). Desde 12 de março que não se registavam tantos casos ativos no país.

Em relação ao número de internamentos hospitalares, continua a haver uma redução ligeira (o número de mortes tem sido superior), num total de 599 internamentos, menos quatro do que no dia anterior. Destes doentes internados, 136 estão nos cuidados intensivos (um aumento de seis pessoas).

Há duas semanas os novos casos diários em Portugal rondavam entre os 1000 e os 1500 e são agora mais do dobro. Na altura existiam 427 internados (cerca de 100 nos cuidados intensivos). Desde então houve um aumento de 130% dos novos casos diários, enquanto os internamentos aumentaram 40% e as pessoas nos cuidados intensivos cerca de 36%. Passou-se ainda de duas mortes (ou nenhuma diária) há duas semanas para oito ontem e nove hoje.

A incidência voltou a disparar já ontem no país (a de hoje é a mesma, já que só é atualizada amanhã) e está nos 254,8 casos por 100 mil habitantes no continente. Em todo o território nacional é agora de 247,3 casos por 100 mil habitantes. Ontem o Governo aumentou a dimensão da matriz de risco para se visualizar na zona vermelha a situação atual do país.

Já em relação à transmissibilidade, o chamado R(t) está nos 1,20 no continente e nos 1,20 em todo o território português.

A maioria dos novos casos de infeção foi registada na Grande Lisboa (1574), mas a região Norte continua a subir (934), seguindo-se o Algarve (318), Centro (279), Alentejo (109), Açores (41) e Madeira (14).

Desde início da pandemia, em março do ano passado, já foram registados 17 135 óbitos associados à doença e um total de 899 295 casos confirmados de infeção. Já foram dadas como recuperadas 840 297 pessoas.

Todas as regiões do Continente em risco elevado

Todas as regiões de Portugal continental passaram esta quinta-feira a ser consideradas de risco elevado nos mapas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), que visam auxiliar decisões sobre viagens, devido ao agravamento da pandemia de Covid-19.

Depois de vários meses no "laranja" - e sem nunca ter passado para o "verde" como muitos dos países da União Europeia (UE) -, Portugal continental passou, quinta-feira, para o "vermelho" (risco elevado) nos mapas do ECDC de indicadores combinados, abrangendo as taxas de notificação de casos nos últimos 14 dias, o número de testes realizados e o total de positivos, que são atualizados semanalmente, à quinta-feira.

A categoria "vermelho" significa que, nestas regiões, a taxa cumulativa de notificação de casos de infeção nos últimos 14 dias varia de 75 a 200 por 100 mil habitantes ou é superior a 200 e inferior a 500 por 100 mil habitantes e a taxa de positividade dos testes de é de 4% ou mais.