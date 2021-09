Mais 9 mortos e 757 novos casos de covid-19 em Portugal

© STR/AFP

Morreram mais 9 pessoas (dois em Lisboa e Vale do Tejo,​​ quatro no Centro, duas no Alentejo e uma ​no Algarve) e há mais 757 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira.

Estão internados 410 doentes com covid-19, menos dois do que ontem, e, deste total, 76 estão nos cuidados intensivos (mais um).

Desde início da pandemia, em março do ano passado, já foram registadas 17 947 mortes associadas à covid-19 e um total de 1 065 633 casos positivos. O número de recuperados é de 1 015 927 (+1155 nas últimas 24 horas).

Há menos 407 casos ativos nesta sexta-feira, totalizando agora 31 759. As autoridades de Saúde têm 28 287 contactos em vigilância (+52).

A taxa de incidência atualizada voltou a baixar, passando a nível nacional dos 137,4 para os 127,3 casos de infeção por 100 mil habitantes, enquanto no continente passou dos 140,1 para os 129,7 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em relação à anterior atualização, o R(t) subiu para os 0,83 em todo o território e para os 0,82 no continente.