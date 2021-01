Mais 90 mortos e 4956 casos de covid-19 em Portugal. Pior registo em mortes desde 14 de dezembro

Pandemia em progressão © RICCARDO ANTIMIANI/EPA

Dinheiro Vivo 05 Janeiro, 2021 • 14:22

Morreram mais 90 pessoas com covid-19 nas últimas 24 horas e há mais 4956 casos positivos confirmados, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira.

São já 436 579 os casos de infeção pelo novo coronavírus confirmados em Portugal, sendo que 349 110 já foram dados como recuperados (mais 4 691 do que ontem). O número total de óbitos subiu para 7 286, naquele que foi o quarto dia com mais óbitos - desde 14 de dezembro que não haviam tantas mortes diárias por covid-19.

Os casos ativos subiram agora para os 80 183 em Portugal, mais 175 do que no dia anterior. As autoridades de saúde têm sob vigilância ativa 96 577 pessoas, mais 1828.

Estão internados 3 260 doentes com covid-19 (mais 89) e, destes, 512 (mais 2 do que ontem) estão nos cuidados intensivos. Desde 14 de dezembro que não se registavam tantos doentes internados com covid-19 nos hospitais portugueses, já o nível de pessoas nos cuidados intensivos está no mesmo registo que havia a 26 de dezembro.

O pior registo em internamentos deu-se a 7 de dezembro, com 3367 pessoas hospitalizadas (mais 107 do que as atuais). Já nos cuidados intensivos o pico foi atingido a 29 de novembro (536).

Desde 1 de janeiro que o número de internamentos começou novamente a subir de forma consistente (depois de um período em que desceram) e estão agora mais 454 pessoas internadas do que estavam a 1 de janeiro - há apenas quatro dias (no mesmo período morreram 314 pessoas com covid-19 em Portugal). Se o ritmo se mantiver, nos próximos dias Portugal pode atingir novos recordes de pessoas hospitalizadas com covid-19, aumentando a sobrecarga sobre o SNS.

Dois lares da Misericórdia de Mêda com 97 utentes e 32 funcionários infetados

O surto de infeções com o novo coronavírus em dois dos três lares de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Mêda atingiu 97 utentes e 32 funcionários, disse hoje à agência Lusa o provedor da instituição.

Segundo Anselmo Sousa, que também é o presidente da Câmara Municipal de Mêda, no distrito da Guarda, os surtos de infeções com covid-19 verificam-se no Lar Joaquim Nunes Saraiva - Fase 1 (que possui um total de 70 utentes) e no Lar de Nossa Senhora de Fátima (com 46 utentes).

O responsável disse à Lusa que no Lar Joaquim Nunes Saraiva -- Fase 1 foram detetados, na semana passada, 65 doentes e 26 funcionários infetados com o novo coronavírus, sendo que dois utentes, com patologias graves associadas, acabaram por falecer.

Posteriormente, foram realizados testes a todos os utentes e funcionários de mais dois lares da instituição que revelaram 32 utentes e seis funcionários com resultado positivo no Lar de Nossa Senhora de Fátima.

No terceiro lar de idosos da Misericórdia de Mêda, no Lar Joaquim Nunes Saraiva -- Fase 2 (com 35 utentes) "não foram registados casos positivos em utentes e funcionários", indicou Anselmo Sousa.

O responsável referiu que os utentes infetados estão sob vigilância e, na sua maioria, estão assintomáticos.

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mêda referiu ainda que a direção da instituição, a Câmara Municipal, a Segurança Social e as entidades da área da Saúde estão a acompanhar em permanência o evoluir da situação nos dois lares com infetados pelo SARS-CoV-2, vírus da covid-19.

Anselmo Sousa acrescentou que já está a atuar uma Brigada de Intervenção Rápida da Segurança Social e, na quarta-feira, devem chegar à instituição nove voluntários do projeto nacional Portugal COmVIDas, que irão dar "uma grande ajuda".

Agência europeia desaconselha adiamento da segunda dose além dos 42 dias

A Agência Europeia de Medicamentos desaconselha adiar a segunda dose da vacina Pfizer-BioNTech além dos 42 dias, numa altura em que Alemanha e Bélgica admitem administrar a primeira dose a mais pessoas e adiar a segunda além dos 21 dias prescritos.

Aquele organismo, que trata da avaliação técnica das vacinas na União Europeia (UE), ressalta que "os vacinados podem não estar totalmente protegidos até sete dias após a segunda dose", como indicou a Pfizer após os ensaios clínicos, disse à agência espanhola EFE a porta-voz da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), Sophie Labbe.

No entanto, a EMA não proíbe estender a administração da segunda dose da vacina da Pfizer contra a covid-19 até aos 42 dias.

Embora a informação do produto "não defina explicitamente o limite superior para o tempo entre as doses, as recomendações de dosagem fazem uma referência explícita (...) onde é especificado, respetivamente, que a evidência de eficácia é baseada num estudo no qual a administração de duas doses foi realizada com intervalo de 19 a 42 dias ", acrescentou.

Qualquer mudança neste modo de utilização "exigiria uma variação da autorização de comercialização, bem como mais dados clínicos para apoiar tal mudança, caso contrário, seria considerada como "uso off-label"", acrescentou a porta-voz da EMA.