Mais barato lidera lista dos 15 carros elétricos mais vendidos em Portugal em janeiro

Veja a lista dos 15 carros elétricos mais vendidos em Portugal em janeiro ©

Dinheiro Vivo 08 Fevereiro, 2023 • 17:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em janeiro venderam-se 2253 carros 100% elétricos, um recorde de vendas que denota ainda a subida de 135,4% face ao mesmo mês do ano anterior. Na liderança da lista das marcas de elétricos mais vendidas já não está a Tesla, mas sim, com mais uma unidade matriculada, a Dacia, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Leia também Carros elétricos e chineses prometem mexer com mercado

A Dacia, que pertence ao grupo Renault, é hoje uma marca que tem por missão oferecer a melhor relação custo-benefício. "As duas principais razões de compra em qualquer mercado são o preço e o design, ou seja, a [compra] é racional mas também emocional", destaca Xavier Martinet, vice-presidente para as áreas de Vendas, Marketing e Operações, em entrevista do Dinheiro Vivo.

Quando chegou ao mercado, o Dacia Spring assumiu-se como o elétrico mais acessível. Os preços - sem incentivos fiscais - partem agora dos 20 400 euros para a versão de entrada. Em janeiro, a Dacia viu as suas vendas do Spring aumentar em 208% face ao mesmo mês do ano anterior.

A Tesla é assim destronada em janeiro em Portugal pela margem mínima. Recorde-se que a marca de Elon Musk vendeu uns impressionantes 1,31 milhões de veículos elétricos em 2022, que é um recorde e um crescimento homólogo de 40%, mas está abaixo das suas próprias previsões e das expectativas de Wall Street.

A fechar o top3 de vendas nacionais está a Volvo, com as vendas neste segmento já a representar um máximo histórico de 46% do total, em janeiro. Leia também o artigo XC40 Recharge, ao volante do Pequeno Familiar SUV do Ano.

Veja o ranking das vendas nacionais em janeiro de carros elétricos

15. MG - 56 unidades vendidas

14. Ford - 59 unidades

13. Cupra - 60 unidades

12. Mercedes-Benz - 96 unidades

11. Audi - 100 unidades

10. Citroen - 103 unidades

9. Opel - 107 unidades

8. Nissan - 119 unidades

7. Volkswagen - 143 unidades

6. Renault - 147 unidades

© DR

5. Peugeot - 151 unidades

4. BMW - 193 unidades

3. Volvo - 201 unidades

2. Tesla - 230 unidades

1. Dacia - 231 unidades