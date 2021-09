Mais cinco mortes e 677 novos casos de covid-19 em Portugal

© Artur Machado / Global Imagens

Morreram mais cinco pessoas com covid-19 nas últimas 24 horas e há mais 677 novos infetados com o vírus SARS-CoV-2, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS)deste domingo.

Há 455 doentes internados em enfermaria hospitalar, menos dois do que ontem, e 86 nas unidades de cuidados intensivos, menos quatro.

As regiões de Lisboa e Vale do Tejo apresentam 228 e 221 novos casos, e três e um das mortes, respetivamente. O outro óbito ocorreu no Alentejo, que reporta mais 34 casos nas últimas 24 horas. A região Centro contabiliza mais 86 infeções, o Algarve mais 68, a Madeira mais 19 e os Açores mais 21.

Há nesta altura há 33 973 casos ativos em Portugal, mais 21 do que ontem, e menos 554 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, para um total de 30 438. Mais 651 pessoas infetadas foram dadas como recuperadas de ontem para hoje.

O índice de transmissibilidade, o chamado R(t), mantém-se igual ao dia de ontem, estando nos 0,83 a nível nacional e 0,82 no Continente Também a taxa de incidência a 14 dias não sofreu alterações de ontem para hoje, continuando em 173,6 infetados por 100 mil habitantes a nível nacional e em 177,9 no Continente.