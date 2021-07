Mais cinco mortos e 2449 novos infetados com covid-19 em Portugal

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (Imagem de arquivo) © Leonel de Castro/Global Imagens

Morreram mais cinco pessoas (quatro na região de Lisboa e Vale do Tejo e outra no Norte) e há mais 2449 novos casos de covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira. Como já vem sendo hábito nas últimas semanas, a região da Grande Lisboa é a que apresenta maior número diário de novos casos (1339), seguindo-se o Norte (566), Algarve (217), Centro (235), Açores (23), Alentejo (53) e Madeira (16).

Regista-se esta quinta-feira uma ligeira descida no número de internamentos hospitalares de doentes covid: são menos cinco, num total de 509 - e, destes, 113 estão nos cuidados intensivos (menos sete do que ontem). É o maior número de infetados (no total) desde 5 de abril.

O número de casos ativos já ascende a 34 681 (um aumento de 1210) e estão sob vigilância por parte das autoridades de saúde 53 260 pessoas (menos 15).

A taxa de incidência em Portugal Continental continua elevada, alcançando agora 176,9 casos por 100 mil habitantes - e 172,8 casos a nível nacional (Madeira e Açores incluídos). Já o índice de transmissibilidade, o chamado R(t), subiu ligeiramente: está agora nos 1,14 a nível nacional e nos 1,15 no território continental. Portugal está no vermelho na matriz definida para gerir o plano de desconfinamento.

Aumento de casos a Norte indica que S. João foi "fenómeno de supertransmissão", diz especialista

O crescimento "muito acentuado" do número de novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 a Norte, com "incidência no Porto e arredores", indica ter havido um "fenómeno de supertransmissão", nomeadamente os festejos do São João, revelou um especialista.

"Tudo indica ter havido um fenómeno de supertransmissão na semana passada com especial incidência no Porto e arredores", afirmou Óscar Felgueiras, especialista em epidemiologia da Universidade do Porto, apontando os festejos da noite de São João (de 24 para 25 de junho) como a possível data de ocorrência.

Em declarações à agência Lusa, Óscar Felgueiras afirmou que a situação será "mais percetível" nos próximos dias, mas que o índice de transmissibilidade, designado Rt, poderá atingir o "máximo do último ano" na região.

"O ritmo de crescimento será próximo ou superior ao máximo do último ano, que se registou em outubro, com o Rt a atingir 1,30", salientou.