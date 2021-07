Mais cinco mortos e 3641 novos casos de covid-19 em Portugal

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (Imagem de arquivo) © THOMAS KIENZLE/AFP

Morreram mais cinco pessoas (quatro na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve) e há 3641 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira. A Grande Lisboa é a região do País com maior número de novos casos de infeção registados (1509), seguida de perto pelo Norte (1309), e com maior distância pelo Algarve (364), Centro (296), Alentejo (97), Açores (40) e Madeira (26).

Nas últimas 24 horas foram contabilizados mais 40 internamentos, num total de 774, e mais três pessoas entraram nos cuidados intensivos, somando agora 174, revela a DGS.

Desde início da pandemia, em março do ano passado, já morreram 17 187 pessoas com covid-19 e foi registado um total de 920 200 casos positivos. Os recuperados são já 854 537 (mais 2268 desde ontem). Estão ativos 48 476 casos (mais 1368) e há 78 681 contactos em vigilância por parte das autoridades de saúde (uma subida de 999).

Atualizado ontem pela última vez, registou-se uma subida da taxa de incidência a 14 dias: a nível nacional passa de 315,6 (de segunda-feira) para 336,3 infeções por 100 000 habitantes na quarta-feira. Tendo em conta só o continente, a incidência passa de 325,2 (na segunda-feira) para 346,5 casos de covid-19 por 100 mil habitantes. Já o índice de transmissibilidade, o chamado R(t), desce para 1,14 a nível nacional e para 1,15 se não contemplarmos as regiões autónomas da Madeira e dos Açores (na segunda-feira era de 1,16).

Modalidade "casa aberta" para vacinação suspensa por falta de vacinas da Janssen

A modalidade "casa aberta" para a vacinação foi suspensa devido à redução da disponibilidade de vacinas, na sequência da interrupção de um lote da marca Janssen, anunciou esta quinta-feira a Task Force.

"Tendo em conta a suspensão de um lote de vacinas da marca Janssen (...) e a consequente redução na disponibilidade de vacinas, foi decidido suspender, de imediato, a modalidade 'casa aberta'", refere uma nota da Task Force da vacinação enviada às redações.

A Task Force do plano de vacinação salienta que a modalidade "casa aberta" será retomada "logo que possível".

