Mais de 300 mortos por covid-19 em Portugal pela primeira vez

Pandemia em progressão © RICCARDO ANTIMIANI/EPA

Dinheiro Vivo 28 Janeiro, 2021 • 16:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreram 303 pessoas nas últimas 24 horas com covid-19 em Portugal e foram confirmados 16 432 novos casos, o que corresponde a novos máximos, segundo o boletim diário desta quinta-feira da Direção-Geral de Saúde (DGS).

O número total de mortos com covid-19 é de 11 608 e já foram confirmados 685 383 casos de infeção desde o início da pandemia. Estão ativos mais 7 183 desde ontem, totalizando 180 076. Aumentaram também os contactos em vigilância (mais 2 894), somando agora 223 150.

Esta quinta-feira diminuiu pela primeira vez, desde 31 de dezembro, o número de doentes internados. São agora 6 565, menos 38, internamentos e, destes, 782 estão nos cuidados intensivos (menos um).

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 8 946 casos recuperados, totalizando 493 699.

Renovado estado de emergência até dia 14 de fevereiro

O parlamento aprovou esta quinta-feira, com larga maioria, a renovação do estado de emergência até ao dia 14 de fevereiro. A aprovação mereceu os votos favoráveis do PS, PSD, PAN, CDS. PCP e Verdes, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra e o Bloco de Esquerda absteve-se.

O decreto de renovação do estado de emergência prevê a proibição de aulas presenciais ou a sua limitação e a alteração dos períodos letivos. O diploma foi enviado, na quarta-feira, ao Parlamento também abre a porta a aulas à distância. "Pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais em caso de ensino não presencial e na medida do indispensável à realização das aprendizagens por meios telemáticos", lê-se na parte relativa à proteção de dados.

A possibilidade de encerrar fronteiras e de recorrer a profissionais de saúde reformados ou formados no estrangeiro são novidades em relação aos anteriores decretos do Presidente da República. Está ainda prevista a possibilidade de proibir saldos e promoções.

Marcelo Rebelo de Sousa vai falar esta quinta-feira às 20 horas ao País sobre a renovação do estado de emergência, confirmou o Dinheiro Vivo junto de fonte de Belém.