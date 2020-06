Mais de 40 mil pessoas renovaram Cartão de Cidadão por SMS

Mais de 40 mil pessoas aceitaram renovar o Cartão de Cidadão dando autorização através de uma mensagem de telemóvel.

“Mais de 40 mil pessoas aceitaram a mensagem escrita (SMS) para renovarem o Cartão de Cidadão, desde o dia 06 de junho, quando foi lançada a funcionalidade, que dispensa a deslocação a serviços públicos dos registos e custa menos”, indica um comunicado do Instituto de Registos e Notariado (IRN).

Este serviço está disponível para todos os cidadãos com 25 ou mais anos e que não necessitem de atualizar os dados biométricos ou a morada do cartão. As pessoas cujo cartão está a caducar recebem um SMS para autorizar a renovação automática. Depois recebe em casa uma carta com um código pessoal e a referência multibanco para fazer o pagamento. O custo é de 16,20 euros, ou seja, mais barato do que no balcão e evita-se a deslocação aos serviços.

De acordo com a nota do IRN “ainda este mês todos os cidadãos com o cartão caducado desde 24 de fevereiro, cujos contactos estão nos sistemas do Registo receberão um SMS ou um e-mail a informar que estão abrangidos pela medida e que devem aguardar o pedido de autorização para renovação automática por SMS”.

O levantamento do cartão terá de ser agendado posteriormente através do telefone, indicado na carta ou pela internet para o serviço mais próximo. Quando a medida entrou em vigor, o Ministério da Justiça apontava para cerca de 300 mil cartões que caducaram e cuja validade foi prorrogada devido à pandemia.