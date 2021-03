Mais de 50 mil crianças e jovens deixaram de receber abono de família

© Pixabay

No final de 2020, o número de beneficiários do abono de família era o mais baixo da década. De acordo com o Jornal de Notícias (JN), entre março de 2020 e janeiro deste ano, quase 52 mil crianças e jovens deixaram de receber abono.

Não havia uma quebra tão grande desde que a troika esteve em Portugal.

A perda de beneficiários do abono surge em dois momentos: até ao final de 2020, com menos quase 32 mil titulares, e já em janeiro de 2021 com menos seis mil crianças e jovens na lista de titulares.

De acordo com oInstituto de Segurança Social, a quebra do início do ano é habitual, já que são aplicados os cálculos das provas de rendimentos.