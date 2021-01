Mais de metade dos concelhos de Portugal em situação de risco extremo de contágio

© ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Entre os dias 30 de dezembro e 12 de janeiro, mais de metade dos concelhos de Portugal estava em situação de contágio extremo. Os dados foram divulgados no boletim epidemiológico desta segunda-feira.

No espaço de uma semana, o número de concelhos no patamar de risco mais elevado passou para os 156, quase tripliclando: nos dados conhecidos na última segunda-feira eram 57 os concelhos nesta situação.

Estes dados mostram a distribuição geográfica dos casos confirmados, dividindo o país em diferentes patamares de risco, tendo em conta o número de casos registados por cem mil habitantes nos 14 dias anteriores.

Desta forma, 155 concelhos registavam, entre o período analisado, mais de 960 casos de Covid-19 por cem mil habitantes. Cuba é o concelho do país com maior número de casos, contabilizando 5 658 casos por cem mil habitantes, seguido pela Mêda, com 4 600 casos.

Outros 107 concelhos estão no patamar de risco muito elevado, contabilizando entre 480 a 960 casos por cem mil habitantes; 16 concelhos estavam no patamar de risco elevado, registando entre 240 a 480 casos por cem mil habitantes.

Só 13 concelhos estavam no patamar de risco mdoerado, com menos de 240 casos por cem mil habitantes. Integravam esta lista concelhos como Castanheira de Pêra (230 casos), Freixo de Espada à Cinta (212 casos), Funchal (196 casos), Ponta do Sol (198 casos) ou Proença à Nova (206 casos).

Os dados apontavam ainda que só quatro concelhos do país registavam zero casos de Covid-19: São Roque do Pico, Laje das Flores, Lajes do Pico e o Corvo.