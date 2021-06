Mais dois mortos e 1233 novos infetados com covid-19 em Portugal

Matosinhos, 25 / 03 / 2021 - Covid-19: Reportagem na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pedro Hispano para trabalho sobre o que mudou nos hospitais com a pandemia. (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Morreram mais duas pessoas (uma na região de Lisboa e Vale do Tejo e outra no Norte) e há 1233 novos casos de covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira.

O boletim epidemiológico de hoje regista um total de pessoas 364 internadas (mais 13 do que ontem), das quais 88 em unidades de cuidados intensivos, onde entraram mais cinco doentes. É o número mais alto de internamentos com covid-19 desde 26 de abril, quando estavam internadas 365 pessoas.

A maior parte dos novos casos de infeção (804) foi diagnosticada na região de Lisboa e Vale do Tejo. Seguem-se o Norte (196), Centro (81), Algarve (73), Alentejo (47), Açores (20) e Madeira (12).

(Última Hora)

© DGS

© DGS