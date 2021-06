Mais dois mortos e 1568 novos infetados com covid-19 em Portugal

Matosinhos, 25 / 03 / 2021 - Covid-19: Reportagem na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pedro Hispano para trabalho sobre o que mudou nos hospitais com a pandemia. (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo 26 Junho, 2021 • 14:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há mais dois mortos e 1568 novos casos de covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado. Os óbitos ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e nos Açores. A maior parte dos novos infetados estão na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde a variante Delta do vírus, mais transmissível, começa a ganhar terreno - foram mais de mil (1039) nas últimas 24 horas. Segue-se o Norte com 196, o Algarve com 163 e o Centro com 119. O Alentejo contabilizou nas últimas 24 horas mais 33 casos, os Açores mais 12 e a Madeira mais seis.

Os internamentos nos hospitais de doentes com SARS-CoV-2 registaram um aumento. Estão internados 447 em enfermaria, mais 16 em 24 horas, e para os cuidados intensivos passaram mais cinco doentes, para um total de 113 pessoas.

O boletim da DGS aponta agora para um total de 30 759 casos ativos da doença em Portugal, mais 317 do que ontem. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão mais 1078 pessoas, somando nesta altura 48 435. Há também 1249 pessoas que contraíram a doença e que foram dadas como recuperadas.