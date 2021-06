Mais dois mortos e 1604 infetados com covid-19 em Portugal

© Gerardo Santos/Global Imagens

Nas últimas 24 horas morreram mais duas pessoas com covid-19 em Portugal (ambas na região de Lisboa e Vale do Tejo) e mais 1604 foram infetadas com o SARS-CoV-2, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira.

Nova subida na atualização da martiz de risco, com Portugal cada vez mais em zona vermelha. Assim, a incidência atingiu no continente os 138,7 casos de infeção por 100 mil habitantes, quando era de 129,6 na quarta-feira. Em todo o território nacional a incidência subiu de 128,6 para os 137,5 casos por 100 mil habitantes. Já o R(t) sofreu uma ligeira descida para 1,15 no continente e 1,14 em todo o território nacional.

Estão agora internados nos hospitais portugueses 431 doentes com covid-19 (mais quatro do que ontem), 108 dos quais em estado grave (mais dois).

Ainda de acordo com o boletim da DGS desta sexta-feira, estão ativos 30 442 casos (mais 745) e 47 357 contactos em vigilância (mais 2 687).

(Em atualização)

© DGS

© DGS