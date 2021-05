Mais dois mortos e 199 novos infetados com covid-19 em Portugal

Braga, 06/11/2020 - Reportagem no Hospital de Braga durante a segunda Vaga da Pandemia de Covid-19. (Gonçalo Delgado/Global Imagens) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Morreram mais duas pessoas (uma na região norte do País e outra em Lisboa e Vale do Tejo) e há 199 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira. Desde o início da pandemia já morreram 17 009 pessoas e 842 381 foram infetadas com o vírus SARS-CoV-2.

Em relação ao índice de transmissibilidade, o chamado R(t), subiu para 1,00 a nível nacional e está em 0,99 no continente. Na sexta-feira estava em 0,95 em ambos. Já a incidência é agora de 50,5 (era de 50,3 na sexta-feira), tendo registado uma ligeira descida no continente, dos 48,1 para os atuais 47,5 casos por 100 mil habitantes.

O número de doentes internados nos hospitais com a doença é de 246, menos um do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 72 doentes, menos quatro.

A DGS reporta mais 291 pessoas recuperadas, num total de 803 191. Estão neste momento ativos 22 181 casos, menos 94. Há menos 303 contactos em vigilância, num total de 18 505.

