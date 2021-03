Mais dois mortos e 388 infetados com covid-19 em Portugal

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (imagem de arquivo) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Há mais dois mortos - ambos na região de Lisboa e Vale do Tejo - e 388 infetados com covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira.

Desde início da pandemia, foram já contabilizados 16 845 óbitos e 821 104 casos confirmados do novo coronavírus no nosso País. No total, já recuperaram 777 503 doentes, mais 1654 nas últimas 24 horas.

Regista-se uma descida de sete no número de doentes graves, desde ontem. Estão agora 129 doentes nos cuidados intensivos. Ao todo, estão internados nos hospitais nacionais 584 doentes com covid-19, menos 39 nas últimas 24 horas.

O número de casos ativos é neste momento de 26 756, após um decréscimo de 1268. De registar também um aumento de 228 contactos em vigilância por parte das autoridades de saúde, totalizando agora 15 853.

