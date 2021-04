Matosinhos, 25 / 03 / 2021 - Covid-19: Reportagem na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pedro Hispano para trabalho sobre o que mudou nos hospitais com a pandemia. (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Há mais dois mortos e 567 infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste sábado. Somam agora 833.964 as pessoas que contraíram a doença em Portugal, e 16.959 os óbitos desde que a pandemia surgiu em Portugal, no início do ano passado.

Os dados apontam ainda para uma redução de 42 internamentos em enfermaria. O número de doentes com covid em cuidados intensivos manteve-se estável em 98.

Os casos ativos baixaram em 61, para um total de 24.628 face ao dia de ontem, e há mais 691 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde. Há mais 626 pessoas recuperadas.

As regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Norte registaram o maior número de novos casos, 220 e 215, respetivamente. Foi também nestas duas zonas do país que ocorreram os dois óbitos. O Centro contabiliza mais 59 infeções, o Algarve mais 25, tal como a Madeira, os Açores 14 e o Alentejo mais nove.