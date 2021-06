Mais dois mortos e 707 novos infetados com covid-19 em Portugal

Porto, 11 / 02 / 2021 - Covid - 19: Reportagem no Hospital de São João, no Porto. Serviço de Medicina Intensiva - Neurocríticos 8 (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo 13 Junho, 2021 • 14:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreram mais duas pessoas e foram registados mais 707 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo.

O número de internamentos hospitalares também aumentou. Há mais 25 internados em enfermaria e mais cinco nos cuidados intensivos.

Lisboa volta a registar o maior número de casos - 450 - e responde também por um dos dois óbitos. A outra morte aconteceu no Algarve, que apresenta 36 novos casos. Em número de infeções é a região Norte que surge a seguir à região de Lisboa e Vale do Tejo, com 117 novos casos de covid. O Centro regista 58 novas infeções, o Alentejo mais 16, os Açores mais 27 e a Madeira mais três.

Há agora mais 457 casos ativos da covid, um total de 25 058 e os contactos em vigilância pelas autoridades de saúde soma 29 797, mais 609 do que ontem.

Os números apontam ainda para mais 248 pessoas recuperadas, um total de 815 342 desde o início da pandemia em Portugal, no início do ano passado. O total de infetados com o SARS-CoV-2 no país subiu para 857 447, e o número de óbitos soma 17 047.