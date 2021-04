(Imagem de arquivo) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Há mais dois mortos e 874 infetados com covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira, um dia depois de ter sido iniciada a segunda fase do desconfinamento.

Desde início da pandemia, já foram registados 16 887 óbitos e 824 368 casos positivos de covid-19 no País. O número total de doentes recuperados é de 781 537, sendo que 894 destes somaram nas últimas 24 horas.

Estão ativos 25 944 casos, menos 22 desde ontem. O número de contactos em vigilância também desdeu: menos 1086 nas últimas 24 horas, totalizando agora 14 842.

Estão internados nos hospitais portugueses 504 doentes com covid-19 (menos 32), 113 dos quais estão nos cuidados intensivos (mais um).

Atualizado pela última vez ontem, o índice de transmissibilidade, o chamado R(t), subiu para 1 no continente, sendo que a nível nacional este indicador situa-se nos 0,98.

A incidência​​ do SARS-CoV-2 no nosso país está em 60,9 casos por 100 mil habitantes, se tivermos em conta apenas o território continental. Já a nível nacional, a incidência situa-se nos 62,8 casos por 100 mil habitantes.

Com estes dois indicadores, o R(t) e a incidência do vírus, Portugal mantém-se na zona verde da matriz de risco.

