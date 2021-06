Mais duas mortes e 388 casos em Portugal nas últimas 24 horas

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (Imagem de arquivo) © Rui Oliveira/Global Imagens

Dinheiro Vivo 07 Junho, 2021 • 14:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais duas mortes e 388 casos de covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). O número total de óbitos associados ao novo coronavírus é já de 17 036, tendo sido confirmados desde início da pandemia 853 034 casos positivos e 812 174 recuperados (mais 277 desde ontem).

A região de Lisboa e Vale do Tejo soma o maior número de novos casos de infeção (206), seguindo-se o Norte, com 93. Já no Centro registaram-se mais 18 contágios, no Algarve 32 e no Alentejo 13. Nas ilhas, 26 nos Açores e na Madeira não há alterações em relação a domingo.

Estão neste momento internados nos hospitais 291 doentes com covid-19 (uma subida de 26 casos desde ontem) e, destes, 59 estão nos cuidados intensivos (mais sete).

Esta segunda-feira estão ativos 23 824 casos (mais 109) e 26 351 contactos em vigilância por parte das autoridades de saúde (mais 953).

A taxa de transmissão, o chamado R(t), desceu hoje para 1,07 em Portugal, mas incidência continua a aumentar, já que agora é de 72,2 casos de infeção por 100 mil habitantes (era de 69,8).

© DGS

© DGS