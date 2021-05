Mais duas mortes e 435 casos de covid-19 em Portugal. Internamentos voltam a subir

(Imagem de arquivo) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais duas mortes e 435 casos de covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira (registo referente ao domingo). Desde início da pandemia, já 17 025 óbitos foram associados à doença e foram confirmados 849 092 casos positivos - isto depois de dois dias sem mortes relacionadas com a covid-19 no país.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 mantém-se em 1,07 (desde para 1,06 se contabilizar-se apenas o Continente), enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias no continente subiu agora para os 60,4 casos por 100 mil habitantes (na quarta-feira estava em 54,4). A nível nacional aumentou para 63,3 casos por 100 mil habitantes.

A subir está também o número de doentes internados, que são agora 283 (mais 12), sendo que, destes, 52 estão nos cuidados intensivos (menos dois doentes graves do que ontem).

Estão ativos 22 933 casos (mais 111) e há mais 279 contactos em vigilância por parte das autoridades de saúde, totalizando 24 126.

Saúde de Lisboa não acredita que haverá festejos dos Santos

Luís Pisco, presidente da Administração Regional de Saúde (ARS), acredita que a Câmara de Lisboa irá esclarecer os cidadãos de que não haverá os festejos dos Santos Populares, de acordo com a TSF.

As dúvidas surgem pelas imagens de milhares de adeptos no Porto, devido à Liga dos Campeões.

Luís Pisco salienta a importância de "dar o exemplo e não fazer estas situações que aparecem na televisão e acabam por constituir um péssimo exemplo para todos numa altura em que temos de estar muito atentos à pandemia, porque ela ainda não acabou".

O presidente da ARS insiste na importância de continuar a usar máscara, na utilização do álcool gel e da distância física, porque a vacinação "não resolve tudo".

Argentina desiste de organizar Copa América a duas semanas do início

A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) anunciou no domingo que decidiu suspender a organização da Copa América na Argentina, devido à pandemia da Covid-19 no país, e está à procura de uma nova sede.

A duas semanas do início da 47.ª edição da Copa América, a CONMEBOL disse "que, dadas as atuais circunstâncias, foi decidido suspender a organização da Copa América na Argentina", de acordo com uma mensagem divulgada na rede social Twitter.