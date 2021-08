Mais nove mortes e 1072 novos casos de covid-19 em Portugal

(Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Morreram mais nove pessoas e há mais 1072 novas infeções de covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira. O Norte é a região com maior número de novos casos, mais 481 nas últimas 24 horas e duas mortes. Lisboa e Vale do Tejo regista mais 281 face a ontem e mais três óbitos. Segue-se o Algarve com mais 127 e uma morte, o Centro, com mais 88 e dois óbitos, o Alentejo com mais 73 novas infeções e uma morte. Madeira e Açores apresentam mais 14 e oito casos, respetivamente.

O número de casos ativos caiu em 78, para um total de 45 581 e há também menos 632 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, são agora 45 327. Os doentes recuperados aumentaram em 1141 face ao dia de ontem.

O boletim da DGS aponta igualmente para um aumento dos doentes internados nos hospitais. Estão 705 pessoas hospitalizadas com a doença, mais sete do que ontem. Em cuidados intensivos estão 149 pessoas, mais uma.

Em relação aos valores da matriz de risco, o índice de transmissibilidade R(t) baixou para 0,98 a nível nacional, e mantém-se nos 0,99 no Continente.

Já a taxa de incidência (a 14 dias) baixou para 297,7 casos de covid-19 por 100 mil habitantes em todo o território nacional. No Continente, este indicador baixou também para 303,3 infeções por 100 mil habitantes.