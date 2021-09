Mais nove mortes e 2830 novos casos de covid-19 em Portugal

(Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

Morreram mais nove pessoas e foram reportados mais 2830 novos infetados com o SARC-CoV-2 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Parte dos novos casos comunicados esta quinta-feira dizem respeito ao dia de ontem.

"Os dados apresentados no relatório de hoje incluem um total de 848 casos que, por constrangimento informático, não foram reportados no boletim de ontem, com a seguinte distribuição: Norte 407; Centro 160; LVT 208; Alentejo 26; Algarve 36; Açores 2; Madeira 9", esclarece a DGS.

Há assim mais 854 infetados na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), que regista também mais três óbitos, 1075 no Norte e uma morte, 472 no Centro e dois óbitos, 270 no Algarve e uma morte, e no Alentejo mais 119 casos e duas mortes. A Madeira soma mais 30 infeções e os Açores mais dez.

Os internamentos hospitalares aumentaram. Estão 695 doentes em enfermaria, mais 14 do que ontem, e nos cuidados intensivos estão 140 pessoas, mais nove do que ontem.

Os números da DGS apontam também para 43 957 casos ativos da doença, mais 684. Os contactos em vigilância pelas autoridades de saúde diminuíram em 659, para 44 053. Há mais 2137 pessoas dadas como recuperadas.

A matriz de risco aponta para a manutenção do índice de transmissibilidade R(t) em 0,98 a nível nacional e em 0,99 no Continente.

A taxa de incidência (a 14 dias) manteve-se em 303,5 casos de covid por 100 mil habitantes em todo o território nacional, e em 310,2 infeções por 100 mil habitantes no Continente.