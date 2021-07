Mais nove mortos e 2650 novos casos de covid-19 em Portugal

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (Imagem de arquivo) © Artur Machado/Global Imagens

Morreram mais nove pessoas (seis na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas no Alentejo e uma no Norte) e há 2650 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira.

A Grande Lisboa continua a registar o maior número de novas infeções (1141), seguida de muito perto pelo norte do País (939) e, com valores mais baixos, estão as regiões do centro (276), Algarve (220), Alentejo (50), Madeira (16) e Açores (oito).

Há mais 13 internamentos, somando 742, e menos duas pessoas nos cuidados intensivos, num total agora de 141, revela ainda a DGS.

Desde início da pandemia em Portugal, em março do ano passado, já foram registados 17 173 óbitos associados à doença e um total de 912 406 casos confirmados de infeção. O número de recuperados somou mais 3490 esta terça-feira, totalizando 850 034. Estão ativos 45 199 casos neste momento (menos 849 nas últimas 24 horas) e 76 360 contactos em vigilância por parte das autoridades de saúde (mais 1461).

Atualizada pela última vez ontem, segunda-feira, 12 de julho, a incidência passou de 272 para 315,6 casos por 100 mil habitantes a nível nacional. No que se refere ao continente, passou de 280,5 para 325,2 infeções por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes. Já em sentido oposto, o índice de transmissibilidade, o denominado R(t), desceu para 1,16.

