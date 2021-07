Mais nove mortos e 4153 novos casos de covid-19 em Portugal

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (Imagem de arquivo) © Rui Oliveira/Global Imagens

Morreram mais nove pessoas (sete na região de Lisboa e Vale do Tejo e duas no Centro) e há 4153 novos infetados com ​​​​​​​covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira. A Grande Lisboa permanece a região do país com maior número de novos casos de infeção (1928), seguindo-se o Norte (1305), o Algarve (441), o Centro 316), o Alentejo (102), os Açores (42) e a Madeira (19).

Na atualização desta quarta-feira regista-se uma nova subida da taxa de incidência a 14 dias: a nível nacional passa de 315,6 (de segunda-feira) para 336,3 infeções por 100 000 habitantes hoje. Tendo em conta só o continente, a incidência passa de 325,2 (na segunda-feira) para 346,5 casos de covid-19 por 100 mil habitantes. Já ​​​​​​​o índice de transmissibilidade, o chamado R(t), desce para 1,14 a nível nacional e para 1,15 se não contemplarmos as regiões autónomas da Madeira e dos Açores (na segunda-feira era de 1,16).

Ligeira descida no número de internamentos, que são menos oito do que ontem, totalizando agora 734. Já o número de doentes em unidades de cuidados intensivos subiu para 171, mais dez em 24 horas.

Desde início da pandemia, em março do ano passado, foram já registados 17 182 óbitos associados à doença e um total de 916 559 casos confirmados. Já foram dadas como recuperadas 852 269 pessoas (mais 2235 desde ontem). Estão ativos 47 108 caos (mais 1909) e as autoridades de saúde mantêm 77 682 contactos em vigilância (mais 1322).

Especialistas apresentam novo indicador para a matriz de risco

Uma equipa de especialistas apresentou esta quarta-feira um novo indicador, que acrescenta uma avaliação da gravidade, para determinar o estado da pandemia de covid-19 e esperando agora que este seja adotado pelas entidades competentes como futura matriz.

Na sessão de apresentação do indicador, na Ordem dos Médicos, em Lisboa, o matemático Henrique Oliveira, especialista em sistemas dinâmicos, explicou que os dois indicadores que compõem a atual matriz de risco "não chegam" e "começam a dar uma visão parcial do problema".

© DGS

© DGS