Mais oito mortos e 1855 novos casos de covid-19 em Portugal

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (Imagem de arquivo) © Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo 19 Julho, 2021 • 14:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreram mais oito pessoas (cinco na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas no Algarve e uma no Norte) e há 1855 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.

A atualização dos dados mostra que a taxa de incidência passa de 366,7 para 403 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes se não tivermos em conta as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. A nível nacional, a incidência passa 355,5 ​​​para 391 casos por 100 mil habitantes em todo o território.​​​

Em sentido oposto, o índice de transmissibilidade, o chamado R(t), volta a descer. É agora de 1,10, tanto no continente como a nível nacional.

O número de internamentos subiu 46 para um total de 851 doentes covid. Nas unidades de cuidados intensivos estão 181 doentes graves - mais cinco do que ontem.

Desde início da pandemia, em março do ano passado, já morreram 17 215 pessoas associadas à covid-19 e foram confirmados 932 540 casos positivos no País. No total, já recuperaram 863 089 pessoas (1382 nas últimas 24 horas). Estão neste momento ativos 52 236 casos (mais 465) e estão sob vigilância por parte das autoridades de saúde 79 883 pessoas (mais 173).

© DGS

© DGS