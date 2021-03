© Miguel SCHINCARIOL/AFP

Há mais oito mortos e mais 344 infetados com covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado.

O número de óbitos associados à pandemia de covid-19 eleva-se agora para os 16 827 e são já 820 042 casos positivos confirmados, no total.

Há registo de menos sete doentes graves nos cuidados intensivos nas últimas 24 horas. São agora 148. No total, estão internados nos hospitais portugueses 618 (menos 51 do que na sexta-feira) doentes com covid-19.

Neste sábado, mais 3668 infetados foram dados como recuperados, totalizando 775 007 desde início da pandemia. Nas últimas 24 horas há menos 3332 casos ativos, num total de 28 208. As autoridades de saúde têm 15 404 contactos em vigilância (mais 105).

Já quanto ao R(t) - o índice de transmissibilidade - manteve-se inalterado neste sábado nos 0,93 em Portugal, e nos 0,92 no continente. Na última quarta-feira estava, em ambos os casos, nos 0,91.

No Mundo

A covid-19 matou pelo menos 2.768.431 em todo o mundo, de acordo com o balanço deste sábado da agência France-Presse (AFP), que contabiliza mais de 126 milhões de casos de infeção oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia.

Na sexta-feira, 12.707 novas mortes e 628.514 novos casos foram contabilizados em todo o mundo, elevando o total a pelo menos 126.070.470.

Os países que registaram o maior número de novas mortes nas últimas 24 horas são o Brasil (3.650 novas mortes), os Estados Unidos da América (1.700) e França (897).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em número de mortes (548.089) e casos de infeção (30.160.408), segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais atingidos são o Brasil, com 307.112 mortes e 12.404.414 casos, o México, com 200.862 mortes e 2.219.845 casos, a Índia, com 161.240 mortes e 11.908.910 casos, e o Reino Unido, com 126.515 mortos e 4.325.315 casos.

Entre os países mais afetados, a República checa é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 241 óbitos por 100.000 habitantes, seguida de Hungria (202), Bélgica (197), Montenegro (196) e Eslovénia (193).

A Europa totaliza hoje 940.748 mortes para 42.684.165 casos, a América Latina e Caribe 762.817 mortes (24.247.046 casos), Estados Unidos e Canadá 570.901 mortes (31.115.226 casos), Ásia 269.068 mortes (17.469.561 casos), o Médio Oriente 112.389 mortes (6.352.100 casos), África 111.532 mortes (4.166.258 casos) e Oceânia 976 mortes (36.123 casos).

Desde o início da pandemia, o número de testes realizados aumentou muito e os rastreios melhoraram, levando a um aumento nas contaminações declaradas.

Devido a correções feitas pelas autoridades ou à publicação tardia dos dados, os números do aumento de 24 horas podem não corresponder aos publicados na véspera.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.