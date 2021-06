Mais quatro mortos e 1298 infetados com covid-19 em Portugal

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (imagem de arquivo) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Nas últimas 24 horas morreram mais quatro pessoas com covid-19 em Portugal (três na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Alentejo) e mais 1298 pessoas foram infetadas com o SARS-CoV-2, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira. A maioria dos novos casos positivos registou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (862), seguindo-se o Norte (194), Algarve (88), Centro (76), Alentejo (39), Açores (27) e Madeira (12).

Estão 391 doentes internados nos hospitais portugueses com covid-19 (mais 27 nas últimas 24 horas), 94 dos quais em estado grave (mais seis).

O número de casos ativos subiu 608, desde ontem, para um total de 27 425, e aumentaram também os contactos em vigilância (mais 2943), somando agora 36 675.

A subir está também a incidência: 100,2 tanto a nível nacional como no continente. Tal como o R(t): 1,15 no continente e 1,14 a nível nacional.

© DGS

© DGS