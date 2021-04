Mais quatro mortos e 193 infetados com covid-19 em Portugal

Teste à Covid-19, zaragatoa © Pedro Correia/Global Imagens

Morreram mais quatro pessoas e há 193 novos infetados com covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo. Ao todo são agora 16.879 os óbitos e 823.335 os infetados com a doença desde o início da pandemia, no ano passado.

Há 517 pessoas internadas em enfermaria nos hospitais, mais cinco do que ontem, e 117 nos cuidados intensivos, menos nove.

Há menos 160 casos ativos da doença em território nacional, somando agora 26 134. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão menos 131 pessoas, um total de 15 960.

O boletim da DGS dá conta de mais 349 doentes recuperados (são já 780 322).

A região de Lisboa e Vale do Tejo reportou o maior número de novos casos, 111, e três óbitos, o Norte 30 infetados e uma morte, o Centro tem 19 novos casos, o Alentejo 11 e o Algarve mais oito. Na Madeira há 14 novos infetados e nos Açores não há registos de mais casos.