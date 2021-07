Mais quatro mortos e 2706 novos casos de covid-19 em Portugal

Internamento hospitalar de doente com covid-19 (Imagem de arquivo) © Artur Machado / Global Imagens

Morreram mais quatro pessoas (duas na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma no Algarve e outra no Norte) e há 2706 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira.

Há mais três internamentos num total de 854 e menos quatro pessoas nos cuidados intensivos, somando agora 177, revela a DGS.

Desde início da pandemia, já foram registados 17 219 óbitos associados à covid-19 e um total de 935 246 casos confirmados. O número de recuperados já se elevou para 867 540, com o aumento de 4451 esta terça-feira. O número de casos ativos é de 50 487 (+1749) e há 80 940 contactos em vigilância por parte das autoridades de saúde (+1057).

Atualizados pela última vez na segunda-feira, dia 19 de julho, os dados mostram que a taxa de incidência passou de 366,7 para 403 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes se não tivermos em conta as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. A nível nacional, a incidência passa 355,5 ​​​para 391 casos por 100 mil habitantes em todo o território.​​​ Em sentido oposto, o índice de transmissibilidade, o chamado R(t), voltou a descer. É agora de 1,10, tanto no continente como a nível nacional.

