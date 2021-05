Mais quatro mortos e 485 novos casos de covid-19 em Portugal

Internamento hospitalar de doentes com covid-19 (Imagem de arquivo) © Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo 12 Maio, 2021 • 14:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há mais quatro mortos (um na região norte do País, dois em Lisboa e Vale do Tejo e um no Algarve) e 485 infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta quarta-feira.

No total, desde início da pandemia, foram registados 16 998 óbitos e 840 493 casos confirmados de ovid-19. Recuperaram 801 621 pessoas, 315 das quais nas últimas 24 horas.

O boletim da DGS desta quarta-feira dá ainda conta de uma diminuição no número de doentes internados: menos nove, num total de 248. O número de doentes graves mantém-se estável desde ontem (71).

O indice de transmissibilidade, denominado R(t), subiu ligeiramente, passando de 0,92 (na segunda-feira) para 0,93 (hoje) a nível nacional e de 0,91 para 0,92 no continente. Já a a incidência de novos casos por cem mil habitantes a 14 dias desceu de 53,8 (na segunda-feira) para 51 (hoje) a nível nacional.

O número de casos ativos subiu 166 para 21 874 e o número de contactos em vigilância desceu 81 para 19 618.

© DGS