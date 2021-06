Mais seis mortos e 1350 novos infetados com covid-19 em Portugal. Números disparam

(Imagem de arquivo) © Artur Machado / Global Imagens

Morreram mais seis pessoas e foram registados mais 1350 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira. Desde 24 de fevereiro que não havia um dia com tantos novos casos.

Dos novos casos, 928 (69%) registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, a mesma região onde ocorreram todas as seis mortes conhecidas hoje. A região Norte tem mais 199 novos casos, o Algarve 90, o Centro 85 e o Alentejo 30. Nas regiões autónomas dos Açores há mais 16 casos e na Madeira dois.

O número de doentes internados nos hospitais com o novo coronavírus continua a subir. São mais cinco, num total de 351. Destes, Estão 83 doentes nos cuidados intensivos (mais quatro do que ontem). Desde 23 de abril que não se registavam tantos doentes internados.

Os casos ativos dispararam em mais 755 num total de 26 248. Desde 3 de abril que não se registavam tantos casos ativos. Houve ainda mais 82 contactos em vigilância por parte das autoridades de saúde, somando agora 32 287.

O índice de transmissibilidade, o chamado R(t), subiu de 1,09 para 1,12 a nível nacional e de 1,10 para 1,13 se tivermos em conta só o território continental.

Já a taxa de incidência a 14 dias também regista um aumento: subiu de 84,5 para 91 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes em Portugal e de 83,4 para 90,5 infetados no território continental.

Portugal começou a emitir certificados digitais para vacinados

O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde e indica que Portugal começou esta quarta-feira a emitir o Certificado Digital Covid da União Europeia para pessoas vacinadas contra a Covid-19.

Os certificados digitais em Portugal vão ser gratuitos e emitidos em formato digital a partir do portal do SNS 24, da aplicação móvel do SNS ou ainda por e-mail diretamente ao titular.

Ao abrigo da decisão europeia, o certificado digital será um documento que comprova que o titular já foi vacinado, tem um teste negativo à Covid-19 ou já recuperou da infeção - e será reconhecido por todos os Estados-membros da UE.