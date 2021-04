Doente internado com covid-19 (Imagem de arquivo) © MIGUEL A. LOPES/LUSA

Dinheiro Vivo 05 Abril, 2021 • 14:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há mais seis mortos e 159 infetados com covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.

O número de óbitos desde início da pandemia é já de 16 885 e foram confirmados no total 823 494 casos de covid-19 em Portugal. Nas últimas 24 horas, foram dados como recuperados mais 321 doentes, totalizando 780 643.

Estão neste momento ativos menos 168 casos, num total de 25 966. Ligeira descida também no número de contactos em vigilância, que somam 15 928 (menos 32).

Há menos cinco doentes graves, o que totaliza 112 nos cuidados intensivos. Estão internados nos hospitais portugueses, no total, 536 doentes com covid-19 (mais 19 do que ontem).

O índice de transmissibilidade, o chamado R(t), subiu para 1 no continente, sendo que a nível nacional este indicador situa-se nos 0,98.

A incidência​​ do SARS-CoV-2 no nosso país está em 60,9 casos por 100 mil habitantes, se tivermos em conta apenas o território continental. Já a nível nacional, a incidência situa-se nos 62,8 casos por 100 mil habitantes.

Com estes dois indicadores, o R(t) e a incidência do vírus, Portugal mantém-se na zona verde da matriz de risco.

© DGS