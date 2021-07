Mais seis mortos e 2316 novos casos de covid-19 em Portugal

Internamento hospitalar de doente com covid-19 (Imagem de arquivo) © Artur Machado / Global Imagens

Morreram mais seis pessoas (quatro na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma no Norte e outra no Centro) e há 2316 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira.

Há mais nove internamentos hospitalares num total de 928 doentes com convid-19 e mais duas pessoas nos cuidados intensivos, somando agora 200, revela a DGS.

Desde início da pandemia, já morreram 17 307 pessoas associadas à covid-19 e foi declarado um total de 956 985 casos positivos. Os recuperados são já 888 423 (+ 5051 nas últimas 24 horas).

Estão ativos neste momento 51 255 casos (- 2741 desde ontem) e as autoridades de saúde têm 80 227 contactos em vigilância (-475).

Na segunda-feira, dia 26, a taxa de incidência tinha subido para 427,5 casos de infeção por covid-19 por 100 mil habitantes a nível nacional (era de 418,3 na sexta-feira) e para 439,3 casos no continente (era 430,8). A incidência, denominado R(t), tanto a nível nacional como no continente era de 1,04, o que significa que a pandemia está em tendência crescente.

