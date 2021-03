Mais seis mortos e 309 infetados com covid-19 em Portugal

Doente com covid-14 hospitalizado (Imagem de arquivo) © MIGUEL A. LOPES/LUSA

Há mais seis mortos - cinco na região de Lisboa e Vale do Tejo e um no Alentejo - e 309 infetados com covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.

Desde início da pandemia, foram contabilizados 16 843 óbitos e 820 716 novos casos de covid-19 no nosso País. O número de doentes recuperados subiu para 775 849, mais 458 nas últimas 24 horas.

Estão internados nos hospitais portugueses 623 doentes com covid-19 - menos dez desde ontem -, sendo que nos cuidados intensivos estão 136, o que representa menos seis doentes graves.

Regista-se ainda uma ligeira descida no número de casos ativos - menos 155, num total de 28 024 - e uma ligeira subida nos contactos em vigilância por parte das autoridades de saúde - mais 23, totalizando 15 625.

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavirus em Portugal é de 0,94 e a incidência de 70 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 por 100.000 habitantes, segundo os dados oficiais.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda, quarta e sexta-feira. Na sexta-feira era de 0,93 e a incidência de 75,7 novos casos por 100 mil habitantes.

