Mais seis mortos e 3162 novos casos de covid-19 em Portugal

Dinheiro Vivo 10 Julho, 2021 • 14:11

Morreram mais seis pessoas e há 3162 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste sábado. Olhando para a matriz de risco, há agora 272 casos de infeção por SARS-CoV-2 por cem mil habitantes a nível nacional e o índice de transmissibilidade, o R(t), de todo o país, é de 1,18 (só no Continente os valores são de 280,5 e 1,19, respetivamente).

O número de óbitos por covid sobe assim para 17 148, e o total de infeções desde o início da pandemia aumenta para 905 651.

Nas últimas 24 horas os casos ativos subiram em 638 somando 44 006, e há também mais 1317 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, são agora 72 635. O número de recuperados subiu em 2473 pessoas de ontem para hoje.

O boletim da DGS aponta também para uma subida dos internamentos. Há agora 632 pessoas hospitalizadas, mais 15 nas últimas 24 horas. Nas unidades de cuidados intensivos estão 144 doentes, mais três do que ontem.

Lisboa e Vale do Tejo e o Norte reportaram mais de mil novos casos. Na região de Lisboa foram 1407 as novas infeções e três os óbitos declarados. No Norte houve 1047 novos casos e nenhuma morte, no Algarve registaram-se 320 novos infetados e duas mortes, no Centro há mais 251 pessoas com a doença e uma morte e no Alentejo mais 75. Os Açores apresenta mais 52 casos nas últimas 24 horas e a Madeira mais nove.