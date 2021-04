Mais seis mortos e 478 novos infetados com covid-19 em Portugal

Matosinhos, 25 / 03 / 2021 - Covid-19: Reportagem na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pedro Hispano para trabalho sobre o que mudou nos hospitais com a pandemia. (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Morreram mais seis pessoas com covid-19 e há 478 novos infetados com o vírus SARS-CoV-2 em Portugal, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo. São já 834.442 o total de infetados com a doença desde o início da pandemia, e 16.965 o número de óbitos.

O boletim da DGS aponta para mais 308 recuperados registados nas últimas 24 horas, mais 164 casos ativos e mais 511 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Estão 348 pessoas internadas nos hospitais, mais seis do que ontem. Os internados em cuidados intensivos mantém-se nos 98.

O Norte regista mais novos casos (172) e mais mortos (dois). Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 134 infetados e mais uma morte registada desde ontem. As outras três mortes ocorreram no Centro (duas) e no Algarve (uma). O Centro apresenta desde ontem mais 42 infetados e o Algarve mais 30. O Alentejo contabiliza mais 51, e a Madeira e os Açores mais 35 e 14, respetivamente.