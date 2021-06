Mais seis mortos e 910 infetados com covid-19 em Portugal

Matosinhos, 25 / 03 / 2021 - Covid-19: Reportagem na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pedro Hispano para trabalho sobre o que mudou nos hospitais com a pandemia. (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Nas últimas 24 horas morreram mais seis pessoas com covid-19 em Portugal e mais 910 foram infetados com o SARS-CoV-2, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira.

Nos hospitais registaram-se menos 12 doentes internados em enfermaria e mais duas pessoas nos cuidados intensivos.

O número de casos ativos de covid subiu em 370, e somam agora 24 366. As pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde também subiram em 934, para um total de 28 012.

Os dados da DGS apontam ainda para 534 pessoas recuperadas da doença.

Das seis mortes, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, e uma no Norte. A região de Lisboa apresenta também o maior número de infeções, 557, seguida do Norte, com 179.

Portugal até ao dia de ontem registava um total de 855 432 casos confirmados de covid, dos quais 814 023 resultaram em recuperações e 17 043 em óbitos.

Em atualização